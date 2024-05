O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) e o Conselho Federal de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF-RS) uniram-se e anunciaram nesta quarta-feira (8) a implantação de receituários azul e amarelo na plataforma digital do conselho. Em meio às enchentes que assolam o Estado, a autorização da prescrição online facilita a liberação para medicamentos sujeitos a controle especial. A autorização veio depois de uma conversa com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.