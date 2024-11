Sentida por pacientes com HIV que frequentam espaços de atendimento especializado do Sistema Único de Saúde (SUS), a falta de medicamentos antirretrovirais em municípios como Passo Fundo e Erechim, no norte do RS, deve cessar nesta sexta-feira (29), conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Os remédios com entrega em atraso saíram de Porto Alegre nesta quinta (28).