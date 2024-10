Publicação engana ao afirmar que portarias revogadas pelo Ministério da Saúde em setembro de 2023 influenciaram no caso de transplante de órgãos contaminados com o vírus HIV. Outro post mente ao dizer que o governo federal repassou R$ 11 milhões para o laboratório envolvido no caso. Portaria publicada pelo ministério e informações do Portal da Transparência mostram que essas informações não procedem.