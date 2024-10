É falso que candidatura de Boulos foi cassada e Marçal está no segundo turno contra Nunes

Vídeo mente ao afirmar que Guilherme Boulos (PSOL) teria tido sua candidatura à prefeitura de São Paulo cassada e que Pablo Marçal (PRTB), derrotado no primeiro turno das eleições municipais, disputaria o segundo turno com o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) divulgou nota desmentindo o conteúdo e reafirmando que Boulos segue na corrida contra o emedebista, que foi o primeiro colocado na primeira etapa do pleito.