Eleições 2024 Notícia

Quando será o próximo debate para a prefeitura de São Paulo? Veja calendário

Segundo turno do pleito ocorrerá no dia 27 de outubro, último domingo do mês. Nesta fase da eleição na capital paulista, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputam a chefia do Executivo paulistano

09/10/2024 - 10h05min Atualizada em 09/10/2024 - 10h11min