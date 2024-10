Após as doses restantes de vacinas contra covid-19 no Rio Grande do Sul terem vencido na última sexta-feira (18), o Estado deverá receber nova remessa até sexta-feira, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES). O estoque de Porto Alegre está zerado, e a pasta afirma não ter como precisar a situação nos outros municípios gaúchos.