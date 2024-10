Um acidente doméstico ocorrido no sábado (19), em Brasília, fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 78 anos, precisasse levar cinco pontos na região da nuca. De acordo com relatos, ele sofreu uma queda no banheiro, enquanto estava sentado em um banco, que escorregou, e bateu a parte de trás da cabeça.