Vírus sincicial respiratório Notícia

Vacina que protege bebês da bronquiolite já está disponível em clínicas privadas da Capital

Preço do imunizante desenvolvido pela Pfizer varia de R$ 1.489 a R$ 1.600 em Porto Alegre. Em julho, farmacêutica solicitou a inclusão do produto no PNI, mas pedido ainda está sob análise do Ministério da Saúde

24/09/2024 - 17h00min Atualizada em 25/09/2024 - 13h05min