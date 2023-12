Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início deste mês, a vacina Arexvy é indicada para a prevenção da doença do trato respiratório inferior causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR), um dos mais associados à bronquiolite. Essa infecção é bastante conhecida por acometer bebês, mas a aprovação do imunizante da biofarmacêutica multinacional GSK se refere ao uso em adultos com 60 anos ou mais.