A interrupção do atendimento do Centro Obstétrico do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, fez o sistema gaúcho perder 10 leitos de UTI neonatal. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), mesmo com a redução, o Rio Grande do Sul segue com número suficiente de espaços desse tipo. Entidades dizem o contrário, ao afirmarem que os dados oficiais não refletem a rotina nos centros de saúde.