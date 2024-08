Pelo menos 44 unidades básicas de saúde da Região Metropolitana ainda têm suas estruturas afetadas pela enchente mais de cem dias após a catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul. Os estabelecimentos, entretanto, transferiram os serviços para outros espaços próximos, mantendo o atendimento à população, segundo o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RS (Cosems/RS) e a Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs).