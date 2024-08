Chumbo no chocolate: estudo identifica metais pesados em produtos comercializados nos EUA

Um estudo da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, constatou a presença de metais pesados na composição de chocolates de diferentes rótulos comercializados no país. Publicada na revista Frontiers in Nutrition, a pesquisa identificou chumbo e cádmio, acima dos níveis permitidos no estado da Califórnia, em alguns rótulos analisados, o que pode representar risco à saúde pública caso os produtos sejam consumidos com frequência. As marcas não foram divulgas.