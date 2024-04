Com a chegada da Páscoa, a tradição de presentear familiares e amigos com ovos de chocolate faz com que as casas estejam abastecidas de doces neste fim de semana. Com a sobremesa em casa, o desejo é facilitado e é natural que o consumo desse tipo de alimento aumente nos próximos dias. Mas, para a guloseima não se tornar a vilã da saúde, GZH conversou com um especialista para orientar o consumo.