Uma pesquisa feita pela Serasa aponta que nove entre 10 brasileiros já sentiram vergonha por ter contas em atraso. São 59% os que afirmaram sentir muita tristeza e medo do futuro. Segundo o levantamento Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro, 86% tiveram dificuldade de dormir por estar preocupados com o comprometimento financeiro.