Os próximos meses devem marcar o início das obras de modernização do Centro Integrado de Oncologia (Cionco) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), com investimento de R$ 20 milhões. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta terça-feira (2), Brasil Silva Neto, novo diretor-presidente da instituição, projetou a inauguração do espaço para o segundo semestre de 2025.