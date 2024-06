Enfim, Grupo Hospitalar Conceição terá serviço de radioterapia 

Parece inacreditável, mas o hospital público que mais atende pacientes com câncer no Rio Grande do Sul, o Nossa Senhora da Conceição, não tem serviço de radioterapia. Não tinha, mas vai ter a partir de julho, com a inauguração do no novo Centro de Oncologia e Hematologia. O presidente Lula virá ao Estado para inaugurar a mais importante conquista do Conceição nos últimos anos. Os pacientes já começaram a ser transferidos para as novas instalações, mas o equipamento de radioterapia está em fase de instalação.