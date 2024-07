Uma nota do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), divulgada na terça-feira (16), afirma que a espécie do mosquito-pólvora que se proliferou no Litoral Norte do Rio Grande do Sul é do tipo transmissor da febre oropouche. O Estado não tem casos confirmados da doença, causada por um vírus transmitido pelo inseto.