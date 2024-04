A presença do mosquito-pólvora no litoral norte do Rio Grande do Sul, além de deixar a população em alerta, tem chamado a atenção do Departamento de Defesa Vegetal, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, que já está monitorando o comportamento e proliferação do inseto nos bananais da região. Desequilíbrio ambiental está entre as hipóteses avaliadas pelo órgão para a elevada presença do mosquito.