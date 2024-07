Encontrado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, o cipó mil homens é uma planta trepadeira que pode chegar a até quatro metros de comprimento, com flores em tons amarelos e avermelhados. Seu caule, folhas e raiz podem ser aproveitados em forma de chá ou para uso diretamente na pele, com diversos benefícios, especialmente em tratamentos antiofídicos – contra picada de cobras.