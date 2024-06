A partir de quarta-feira (19), o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde) volta a realizar perícias médicas. De maneira provisória, até que seja liberado o prédio da instituição, no bairro Praia de Belas, atingido pela enchente, o serviço será realizado no Centro Clínico do Hospital da Brigada Militar.