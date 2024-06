Como você dorme? Notícia

Hospital Moinhos de Vento recruta voluntários para realizar estudo sobre insônia

Pacientes devem ter idade acima de 18 anos e possuir diagnóstico do distúrbio. De acordo com pesquisa realizada em 2023 pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 72% dos brasileiros sofrem com doenças relacionadas ao sono

28/06/2024 - 20h19min