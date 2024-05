O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica com orientações para a vacinação da população vítima da enchente no Rio Grande do Sul. No documento, divulgado na quinta-feira (16), o órgão recomenda que apenas crianças, gestantes e pessoas com condições clínicas especiais sejam vacinadas contra Hepatite A. A Sociedade Gaúcha de Infectologia (SGI), porém, alerta para risco de aumento no número de casos da doença.