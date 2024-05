As enchentes vivenciadas em diversos municípios gaúchos causam um cenário no qual é complexo estimar e conter o aumento de casos de leptospirose, afirma a Secretaria Estadual da Saúde (SES). Nesta quinta-feira (23), mais duas mortes foram confirmadas no Estado, o que eleva o número de óbitos para quatro desde o início da crise climática. Há outros 54 casos da doença confirmados apenas em maio.