De parto a parada cardíaca, de crise de ansiedade a derrame cerebral, os atendimentos médicos não cessam na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, na Região Metropolitana, no maior campo de refugiados climáticos do Rio Grande do Sul. Todos os dias, centenas de pessoas procuram socorro nas estruturas de saúde montadas para atender os 7,5 mil flagelados que estão no local.