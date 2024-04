A Câmara Municipal de Osório, no Litoral Norte, aprovou na manhã desta sexta-feira (26), por unanimidade, o projeto de lei que autoriza a prefeitura a realizar um financiamento entre R$ 17 milhões e R$ 37 milhões junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) para a compra do Hospital São Vicente de Paulo. Foram oito votos a zero.