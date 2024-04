O governo do Estado aguarda a votação do projeto de lei que trata sobre a desapropriação do Hospital São Vicente de Paulo, localizado em Osório, no Litoral Norte, para saber se poderá assumir a gestão da instituição de saúde. Em função do período eleitoral e da lei de responsabilidade fiscal, esse processo só poderá ser realizado até 30 de abril. A expectativa é que haja novidades nos próximos dias, com o trâmite na Câmara de Vereadores.