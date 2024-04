A prefeitura de Porto Alegre já transferiu seis pacientes de hospitais superlotados da Capital para outros municípios. O processo ocorreu entre a noite de sexta-feira (5) e a manhã deste sábado (6). Segundo a Secretaria Municipal da Saúde da Capital (SMS), três pacientes foram transferidos do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) para Guaíba, São Jerônimo e Montenegro. Da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte foram encaminhados dois outros para Osório, no Litoral Norte. E um foi do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) para Alvorada, na Região Metropolitana.