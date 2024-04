Na próxima quinta-feira, dia 18 de abril, Nilson Luiz May toma posse como presidente da Unimed no Rio Grande do Sul, para mandato entre 2024 e 2027. Ele foi reeleito para o cargo durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 15 março, em Canoas, Região Metropolitana. A solenidade também vai oficializar a posse de dois vice-presidentes: Flávio Costa Vieira, de Relações Institucionais, e Jorge Antônio Martines, de Integração e Ralações Estaduais, que também assume como presidente da Unimed Operadora RS.