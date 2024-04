Após reunião com membros do governo do Estado nesta terça-feira (23), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre vai propor a compra de novos leitos para pacientes com dengue. A intenção da secretaria é solicitar a liberação de cerca de R$ 5 milhões para contratação de novos leitos para tratamento de pacientes com dengue e outras doenças. A verba seria oriunda do Programa Inverno Gaúcho com Saúde.