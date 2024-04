Com recorde de infecções, atualmente o Brasil vive a maior epidemia de dengue da história. Segundo dados do Ministério da Saúde, por meio do Monitoramento das Arboviroses, foram registrados cerca de 3.062.181 casos da doença no país desde o início de 2024. O cenário nunca havia sido registrado, sendo quase o dobro de todo o ano passado.