Em meio à campanha de vacinação contra a gripe e com maior circulação da população por postos de saúde, outro imunizante não está disponível em determinados postos de saúde do Rio Grande do Sul. Trata-se da vacina bivalente contra a covid-19. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o motivo é a falta de repasses por parte do Ministério da Saúde (MS), responsável pela distribuição das doses.