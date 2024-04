As doenças preexistentes mais presentes em pessoas que morreram por dengue em 2024 no Rio Grande do Sul são hipertensão (56%), diabetes (18%), cardiopatia (18%) e doença pulmonar obstrutiva crônica (16%) — uma mesma pessoa pode ter mais de uma doença. É o que aponta nota informativa da Secretaria Estadual da Saúde (SES), com base em dados compilados pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, que revelou o perfil dos óbitos por dengue no RS neste ano. Não houve relato de comorbidade em 16% das mortes.