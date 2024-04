A Associação Beneficente João Paulo II, do Recife, assumiu a gestão do Hospital de Alvorada nesta segunda-feira (1°). Conforme apurou GZH, a instituição, que ficou 25 anos sob a administração da Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), registrou uma troca de turnos conturbada. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o diretor-presidente da Associação, Pedro Paraíso, explicou que o processo de transição começou ainda no mês de março.