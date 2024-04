Após 25 anos, a Fundação Universitária de Cardiologia (FUC) se despediu da gestão do Hospital de Alvorada, na madrugada desta segunda-feira (1°). Segundo funcionários ouvidos por GZH, a mudança de turno foi conturbada. Em entrevista ao programa Atualidade, da Rádio Gaúcha, a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergmann, garantiu que o hospital está com equipe completa para atendimento ao público.