No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, que por três semanas será às 21h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o secretário adjunto da Casa Civil, Gustavo Paim, e o CEO do Vakinha, Luiz Felipe Gheller, para debater como o dinheiro doado via Pix chega às vítimas da enchente no RS.