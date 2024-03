Não é sempre fácil identificar quando o uso do videogame é saudável ou já está passando dos limites. O distúrbio do jogo, condição caracterizada pela perda de controle sobre a frequência e hora de começar e parar de jogar, entrou em 2013 no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5ª edição (DSM-5) como “internet gaming disorder” (IGD) e já está na 11ª revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID-11), pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 2022.