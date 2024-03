A Fronteira Oeste poderá contar com um novo hospital totalmente destinado a atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos próximos anos. Isso porque a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) possui um projeto para construir a nova instituição de saúde junto ao seu campus de Uruguaiana. A iniciativa terá apoio financeiro do governo do Estado, conforme anunciado nesta semana pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).