Um problema de comunicação entre o sistema da Procempa, empresa de tecnologia da prefeitura de Porto Alegre e a Procergs, Centro de Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, provocou a suspensão da entrega de remédios no Centro Logístico de Medicamentos Especiais, o Celme. Trata-se da antiga farmácia de medicamentos especiais, localizada na Avenida Azenha, em Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (4).