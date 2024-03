Começa nesta segunda-feira (4) o roteiro de vacinação em escolas públicas de Porto Alegre. O evento de abertura do Rolê das Vacinas será às 9h, no Colégio Estadual Engenheiro Ildo Meneghetti (rua Eugênio Rodrigues, 4.919, na Restinga). A ação é feita em parceria entre a prefeitura e o Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC).