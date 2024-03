O Ministério da Saúde passou a recomendar, no início de março, o uso de testes rápidos para diagnóstico e fechamento de casos de dengue. De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, foi elaborada uma nota técnica para orientar Estados e municípios sobre o uso de testes rápidos para dengue. A publicação consta com a data de 4 de março.