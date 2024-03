A Justiça do Trabalho capixaba determinou, nesta quinta-feira (14), o desbloqueio da conta do Hospital Universitário de Canoas (HU). A restrição bancária foi determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 17ª Região em 19 de fevereiro devido a uma ação trabalhista ajuizada no município de Colatina, no Espírito Santo, contra a antiga gestora hospital, a Fundação Educacional Alto Médio São Francisco (Funam).