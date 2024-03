As hospitalizações por influenza – vírus que causa a gripe – cresceram 466% nas 11 primeiras semanas epidemiológicas de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde (SES) e consideram os pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – quadro que ocorre quando há falta de ar ou desconforto para respirar, sensação de pressão no peito, saturação de oxigênio abaixo de 95% e coloração azulada de lábios ou rosto (cianose).