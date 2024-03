Caracterizada por repetições motoras, gestuais e vocais frequentes e involuntárias, a síndrome de Tourette ainda é uma condição que gera desafios para quem a possui e para a medicina. Para algumas pessoas, conviver com a doença rara e sem cura causa constrangimento, mas as crises podem ser amenizadas com tratamento, opção recomendada por especialistas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.