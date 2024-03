A cidade de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, está com duas unidades básicas de saúde abertas neste fim de semana para atender exclusivamente casos de suspeita de dengue. A Unidade Básica de Saúde (UBS) Canudos abre neste sábado (16) e domingo (17), das 8h às 17h. A outra é a UBS Santo Afonso, que já está atendendo no mesmo horário desde a semana passada.