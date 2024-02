O aumento na procura pela vacina QDenga, produzida pela empresa japonesa Takeda, levou à falta do imunizante em quatro redes farmacêuticas e sete clínicas particulares de Porto Alegre procuradas pela reportagem de GZH. O número de casos de dengue no Rio Grande do Sul chegou a marca de 6.776 esta semana, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES).