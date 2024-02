A influenciadora Virgínia Fonseca, 24 anos, usou as redes sociais para contar que foi diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) nesta quarta-feira (31). O cantor e marido da criadora de conteúdo, Zé Felipe, 25 anos, enfrenta o mesmo quadro. Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA), cerca de dois milhões de pessoas possuem TDAH no Brasil, mas muitas delas não sabem.