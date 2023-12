Embora possam coexistir em algumas pessoas, o TDAH, o TDA e a dislexia têm características distintas e impactos específicos no funcionamento cognitivo e no aprendizado dos pacientes. Além disso, as sobreposições de sintomas e a complexidade das condições podem levar a equívocos e à dificuldade em distingui-las. Por isso, a seguir, confira as principais diferenças!