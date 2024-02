Beyoncé revelou, em entrevista à revista Essence, que tem psoríase no couro cabeludo desde a infância. A doença inflamatória crônica causa manchas avermelhadas e descamação da pele. Caracterizada por lesões principalmente nos joelhos, cotovelos, couro cabeludo e na região sacra — localizada no final da coluna — a psoríase é uma doença genética e as lesões podem se manifestar ou não ao longo da vida.