Embora não seja possível voltar no tempo ou se banhar em uma fonte da juventude como contam as lendas, a humanidade continua sua saga pela desaceleração do envelhecimento. No Brasil, esse processo impacta diferentes setores. Uma prova disso é o crescente aumento do mercado dos cuidados com a beleza, responsável por 4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, segundo dados mais recentes do Sebrae, relativos a 2021.