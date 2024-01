A importância de preservar a saúde mental foi tema de evento na manhã deste domingo (7), no Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre. A Caminhada do Janeiro Branco reuniu cerca de 200 pessoas, incluindo autoridades e representantes de entidades ligadas à pauta, todos vestidos de branco. Nesta 3ª edição do evento, o tema foi “Saúde mental o ano todo”, para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de refletir sobre isso constantemente.